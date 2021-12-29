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Дальнее зарубежье 29.12.2021 21:15

Джонсон призвал жителей Великобритании отметить Новый год благоразумно

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду заявил, что жителям Великобритании следует проявить благоразумие при праздновании Нового года, сделав бустерную дозу вакцины от коронавируса.

"Я разговаривал с врачами, которые говорят, что доля пациентов, которые не получили бустерную дозу, в отделениях интенсивной терапии достигает 90%. Если вы вообще не вакцинированы, то вероятность того, что вы попадете в больницу, в восемь раз выше", - приводят британские СМИ слова Джонсона.

"Я думаю, что все должны отмечать Новый год разумно и благоразумно", - отметил он.

По его словам, несмотря на то, что "омикрон" "очевидно мягче, чем "дельта", он "продолжает создавать реальные проблемы".

В Великобритании двумя дозами вакцины привито 82% населения, бустерную дозу получили 57% жителей страны старше 12 лет.

За период пандемии в Великобритании было выявлено более 12,3 млн случаев заражения вирусом и около 148 тыс. смертей от последствий заболевания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]