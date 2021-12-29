В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 530 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 615 тыс. 842, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 376 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 8 человек (накануне - 16). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 332.
От COVID-19 вылечились 597 тыс. 754 человек, в том числе 1,209 тыс. - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 9 тыс. 756 человек.
За сутки медики провели 9 тыс. 591 тест на коронавирус против 8 тыс. 784 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 842 тыс. 565 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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