В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 530 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 615 тыс. 842, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 376 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 8 человек (накануне - 16). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 332.

От COVID-19 вылечились 597 тыс. 754 человек, в том числе 1,209 тыс. - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 9 тыс. 756 человек.

За сутки медики провели 9 тыс. 591 тест на коронавирус против 8 тыс. 784 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 842 тыс. 565 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде