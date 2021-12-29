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Оборона 29.12.2021 16:54

Почти 90% азербайджанских военных получили как минимум одну дозу от COVID-19 – Минобороны

88% солдат и офицеров ВС Азербайджана получили минимум одну дозу вакцины от COVID-19, заявил пресс-секретарь Минобороны Анар Эйвазов.

«В Азербайджанской армии 88% процентов военнослужащих привиты первой дозой вакцины, 72% - второй, третью дозу получили 8% военнослужащих», - сказал Эйвазов на брифинге в среду.

Эйвазов также добавил, что каждый раз при выявлении нового случая заражения COVID-19 в армии, в воинских частях и объектах немедленно проводятся эпидемиологическое обследование и дезинфекционные работы.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]