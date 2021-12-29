Почти 90% азербайджанских военных получили как минимум одну дозу от COVID-19 – Минобороны

88% солдат и офицеров ВС Азербайджана получили минимум одну дозу вакцины от COVID-19, заявил пресс-секретарь Минобороны Анар Эйвазов.
«В Азербайджанской армии 88% процентов военнослужащих привиты первой дозой вакцины, 72% - второй, третью дозу получили 8% военнослужащих», - сказал Эйвазов на брифинге в среду.
Эйвазов также добавил, что каждый раз при выявлении нового случая заражения COVID-19 в армии, в воинских частях и объектах немедленно проводятся эпидемиологическое обследование и дезинфекционные работы.
Э.Шафиев
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