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Социум 29.12.2021 16:58

Азербайджан вернул Армении очередного заблудившегося

Азербайджан вернул Армении гражданское лицо, которое заблудилось и оказалось на территории подконтрольной вооруженным силам Азербайджана, сообщает Госкомиссия по делам пленных, без вести пропавших и заложников Азербайджана.

«Оставаясь верным принципам гуманизма, Азербайджан 29 декабря вернул Армении гражданское лицо армянского происхождения - Армена Вердяна Абриковича, 1971 года рождения», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомиссии.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАЖДАНИН, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]