Азербайджан вернул Армении очередного заблудившегося

Азербайджан вернул Армении гражданское лицо, которое заблудилось и оказалось на территории подконтрольной вооруженным силам Азербайджана, сообщает Госкомиссия по делам пленных, без вести пропавших и заложников Азербайджана.

«Оставаясь верным принципам гуманизма, Азербайджан 29 декабря вернул Армении гражданское лицо армянского происхождения - Армена Вердяна Абриковича, 1971 года рождения», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомиссии.

Б.Рустамбеков