Поступление газа из газопровода "Северный поток 2", как только его работу разрешит Германия, сразу же повлияет на цену газа на спотовом европейском рынке, а также на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

Он поздравил "Газпром" и его партнеров по строительству газопровода с завершением работ - сегодня глава компании Алексей Миллер отчитался о заполнении техническим газом его второй нитки.

"Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров - потребителей в Европе и ФРГ. Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа, напомню, это 55 млрд кубометров в год", - отметил Путин.

"Это, безусловно, сразу же повлияет и на цену на рынке, на споте, и все потребители тех стран, которые потребляют российский газ, сразу это почувствуют на себе. В том числе это касается и участников экономической деятельности и домохозяйств. И даже для той же Украины это повлияет в сторону снижения цены, потому что значительный объем газа российского происхождения они берут по ценам европейского рынка, по достаточно большой цене - $1 тыс. и более за тысячу кубометров", - считает Путин.

Он подчеркнул, что Украина сегодня "по политическим соображениям, к сожалению, отказывается напрямую брать российский газ, и вынуждена теперь брать по таким высоким ценам".

При этом Путин отметил, что при всем при этом поставки газа на внутренний рынок должны быть надежно обеспечены. "Но это экспортные поставки. Прохождение осенне-зимнего максимума в России должно быть надежно гарантировано, без всяких сбоев. Понятно, что при таких низких температурах, которые мы наблюдаем сегодня, какие-то сбои неизбежны, но важно, чтобы реакция на эти сбои была мгновенной, и чтобы все ремонтные работы проводились в максимально сжатые сроки и качественно", - заметил он.

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достроил объект собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.

Германский регулятор - Федеральное сетевое агентство - сейчас ведет работу по сертификации оператора газопровода.