Экспресс-тестирование в домашних условиях на выявление коронавируса может оказаться не столь эффективным в случае с штаммом "омикрон" по сравнению с другими типами вируса, сообщает в среду газета The Independent.
"Первоначальные данные заставляют предположить, что тесты выявляют вариант "омикрон", но могут иметь пониженную точность", - цитирует газета заявление Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.
В то же время в FDA отметили, что продолжат разрешать использование экспресс-тестов на антигены, но населению нужно использовать их в соответствии с инструкциями.
В FDA добавили, что несоблюдение инструкций может снизить эффективность результатов до 40%.
В свою очередь агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) настаивает на том, что экспресс-тесты по-прежнему так же точно выявляют коронавирус и в случае с штаммом "омикрон", отмечает The Independent.
Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Считается, что он вызывает заметно меньше тяжелых последствий при заражении, нежели его "предшественники". В то же время, он превосходит их по скорости распространения.
В ВОЗ ранее сообщали, что количество случаев "омикрона" в мире удваивается каждые 1,5-3 дня.
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