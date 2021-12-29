Экспресс-тестирование в домашних условиях на выявление коронавируса может оказаться не столь эффективным в случае с штаммом "омикрон" по сравнению с другими типами вируса, сообщает в среду газета The Independent.

"Первоначальные данные заставляют предположить, что тесты выявляют вариант "омикрон", но могут иметь пониженную точность", - цитирует газета заявление Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.

В то же время в FDA отметили, что продолжат разрешать использование экспресс-тестов на антигены, но населению нужно использовать их в соответствии с инструкциями.

В FDA добавили, что несоблюдение инструкций может снизить эффективность результатов до 40%.

В свою очередь агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) настаивает на том, что экспресс-тесты по-прежнему так же точно выявляют коронавирус и в случае с штаммом "омикрон", отмечает The Independent.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Считается, что он вызывает заметно меньше тяжелых последствий при заражении, нежели его "предшественники". В то же время, он превосходит их по скорости распространения.

В ВОЗ ранее сообщали, что количество случаев "омикрона" в мире удваивается каждые 1,5-3 дня.