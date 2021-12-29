Нью-Йорк запретит использовать газ для отопления и готовки в новых зданиях

Городской совет Нью-Йорка принял закон, запрещающий использование газа для приготовления пищи и отопления в ряде новых зданий.
Эти правила будут применяться к новым строениям высотой менее семи этажей с 2024 года и к более крупным домам с 2027 года, сообщает MarketWatch.
Вместо газа предлагается использовать электроэнергию и тепловые насосы. Для больниц, промышленных предприятий, прачечных и ряда других объектов будут сделаны исключения.
По данным властей Нью-Йорка, на здания приходится 70% выбросов парниковых газов в городе.
Беркли (штат Калифорния) стал первым городом в США, который запретил подключение газа к новым зданиям в 2019 году. К настоящему моменту более 40 городов в Калифорнии, включая Сан-Франциско и Сан-Хосе, приняли меры по ограничению подачи газа в новые здания. Солт-Лейк-Сити и Денвер также разработали планы по электрификации.
Власти Нью-Йорка планируют достичь цели по нулевому выбросу парниковых газов к 2050 году.
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