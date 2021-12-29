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Дальнее зарубежье 29.12.2021 21:47

Нью-Йорк запретит использовать газ для отопления и готовки в новых зданиях

Городской совет Нью-Йорка принял закон, запрещающий использование газа для приготовления пищи и отопления в ряде новых зданий.

Эти правила будут применяться к новым строениям высотой менее семи этажей с 2024 года и к более крупным домам с 2027 года, сообщает MarketWatch.

Вместо газа предлагается использовать электроэнергию и тепловые насосы. Для больниц, промышленных предприятий, прачечных и ряда других объектов будут сделаны исключения.

По данным властей Нью-Йорка, на здания приходится 70% выбросов парниковых газов в городе.

Беркли (штат Калифорния) стал первым городом в США, который запретил подключение газа к новым зданиям в 2019 году. К настоящему моменту более 40 городов в Калифорнии, включая Сан-Франциско и Сан-Хосе, приняли меры по ограничению подачи газа в новые здания. Солт-Лейк-Сити и Денвер также разработали планы по электрификации.

Власти Нью-Йорка планируют достичь цели по нулевому выбросу парниковых газов к 2050 году.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]