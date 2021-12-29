"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Эстонии

В Эстонии доминирующим вариантом коронавируса стал "омикрон" - во вторник более половины положительных тестов на COVID-19 составили случаи этого штамма, сообщил в среду департамент здоровья.

"Среди выявленных во вторник положительных тестов на коронавирус 55% составили случаи инфицирования "омикрон"-штаммом и теперь его можно считать доминирующим", - сказала на пресс-конференции заведующая отделом инфекционных заболеваний департамента Ханна Сепп (Hanna Sepp).

По ее словам, "омикрон"-штамм коронавируса распространяется быстрее, чем "дельта"-штамм, его количество случаев удваивается примерно каждые три дня. До трех дней сократился и инкубационный период заболевания.

И.о. руководителя кризисного штаба департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс (Ragnar Vaiknemets) сообщил в свою очередь, что "омикрон"-штамм распространяется быстрее и пробивает иммунитет вакцинированных людей, "но третья бустерная доза вакцины обеспечивает значительную защиту от "омикрона".

В то же время, специалисты департамента не исключают, что с распространением "омикрона" основная тяжесть противоборства с ним ляжет не на больницы, а на сотрудников скорой помощи и семейных врачей.