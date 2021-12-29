Власти Молдовы организуют независимый аудит долга по газу

Правительство Молдовы в среду приняло решение о проведении независимого аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" за поставленный газ потребителям на правом берегу Днестра.

Правительство уполномочило Агентство публичной собственности (АПП) организовать тендер и найти компанию, которая окажет государству услуги по аудиту. Они будут оплачены из резервного фонда правительства.

Исторический долг правого берега Днестра составляет $709 млн (из которых $433 млн - тело долга, остальное - пеня за просрочку платежей). Но Молдова согласилась признать долг только после проведения независимого аудита.

Проведение аудита предусмотрено протоколом с "Газпромом", подписанным вице-премьером Молдовы Андреем Спыну в конце октября. Молдавская сторона должна провести аудит, после чего отчет аудиторов должен утвердить Наблюдательный совет "Молдовагаза". А до 1 мая 2022 года "Молдовагаз", "Газпром" и Factoring Finance подпишут договор об обслуживании долга за газ, поставленный на правый берег в течение пяти лет.