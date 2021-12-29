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Блинкен обсудил с Зеленским будущие дипломатические контакты с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским говорил о предстоящих переговорах с Россией, говорится в заявлении Госдепа.

"Они обсуждали усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и грядущие дипломатические контакты с Россией", - отмечается в документе.

Блинкен также вновь заверил украинскую сторону в поддержке Вашингтоном независимости и территориальную целостность Украины в свете наращивания Россией военного присутствия на границах с Украиной.

МИД России 17 декабря опубликовал российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Он состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул.

В свою очередь представитель Совета национальной безопасности США сообщил журналистам на условиях анонимности, что как ожидается, 10 января состоятся переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме. Впоследствии информацию о переговорах 10 января подтвердил представитель Госдепа США Нед Прайс.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]