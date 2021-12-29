Блинкен обсудил с Зеленским будущие дипломатические контакты с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским говорил о предстоящих переговорах с Россией, говорится в заявлении Госдепа.
"Они обсуждали усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и грядущие дипломатические контакты с Россией", - отмечается в документе.
Блинкен также вновь заверил украинскую сторону в поддержке Вашингтоном независимости и территориальную целостность Украины в свете наращивания Россией военного присутствия на границах с Украиной.
МИД России 17 декабря опубликовал российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Он состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул.
В свою очередь представитель Совета национальной безопасности США сообщил журналистам на условиях анонимности, что как ожидается, 10 января состоятся переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме. Впоследствии информацию о переговорах 10 января подтвердил представитель Госдепа США Нед Прайс.
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