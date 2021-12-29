Байден рассчитывает поговорить с Путиным - CNN

Президент США Джо Байден планирует 30 декабря провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

По словам Хорн, Байден намерен "обсудить ряд вопросов, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией".

При этом телеканал утверждает со ссылкой на представителя администрации США, что разговор предложил президент РФ и Байден принял эту идею.

Как отмечается, телефонный разговор намечен на 15:30 по местному времени (00:30 в пятницу).

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул.

В свою очередь представитель Совета национальной безопасности США сообщил журналистам на условиях анонимности, что как ожидается, 10 января состоятся переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме. Впоследствии информацию о переговорах 10 января подтвердил представитель Госдепа США Нед Прайс.