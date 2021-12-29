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Здравоохранение 29.12.2021 22:28

Глава Минздрава Германии считает нынешние показатели заражений коронавирусом в стране заниженными

В Германии реальное число новых случаев заражений коронавирусом COVID-19 в два-три раза выше официальной статистики, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на главу Минздрава ФРГ Карла Лаутербаха.

"Нынешние показатели определенно занижены", - приводят СМИ слова Лаутербаха.

По словам министра, занижение числа случаев коронавируса связано с более низкими уровнями тестирования на рабочих местах в период праздников. Более того, лишь небольшая часть результатов проведенных тестов передается властям.

Лаутербах также выразил обеспокоенность ростом заражений штаммом COVID-19 "омикрон". В связи с этим он призвал жителей страны отметить Новый год в небольших компаниях.

Представитель Минздрава Германии сказал ранее в среду, что правительство ожидает прояснения картины по эпидемиологической ситуации в начале следующего года.

"Количество заражений является важным индикатором, но, конечно, не единственным", - заявил он.

Согласно данным Института Роберта Коха, за последние семь дней коэффициент заражаемости в ФРГ составил 205,5 случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей. За истекшие сутки в стране зафиксировали более 2,6 тыс. заражений штаммом "омикрон", а в целом выявили 40 043 случаев коронавируса. Для сравнения: в соседней Франции за сутки зафиксировали 208 тыс. новых заражений, что является рекордом для этой страны.

Всего в Германии за время пандемии диагностировали более 7 млн заражений коронавирусом, свыше 111 тыс. инфицированных скончались.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]