Глава Минздрава Германии считает нынешние показатели заражений коронавирусом в стране заниженными

В Германии реальное число новых случаев заражений коронавирусом COVID-19 в два-три раза выше официальной статистики, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на главу Минздрава ФРГ Карла Лаутербаха.

"Нынешние показатели определенно занижены", - приводят СМИ слова Лаутербаха.

По словам министра, занижение числа случаев коронавируса связано с более низкими уровнями тестирования на рабочих местах в период праздников. Более того, лишь небольшая часть результатов проведенных тестов передается властям.

Лаутербах также выразил обеспокоенность ростом заражений штаммом COVID-19 "омикрон". В связи с этим он призвал жителей страны отметить Новый год в небольших компаниях.

Представитель Минздрава Германии сказал ранее в среду, что правительство ожидает прояснения картины по эпидемиологической ситуации в начале следующего года.

"Количество заражений является важным индикатором, но, конечно, не единственным", - заявил он.

Согласно данным Института Роберта Коха, за последние семь дней коэффициент заражаемости в ФРГ составил 205,5 случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей. За истекшие сутки в стране зафиксировали более 2,6 тыс. заражений штаммом "омикрон", а в целом выявили 40 043 случаев коронавируса. Для сравнения: в соседней Франции за сутки зафиксировали 208 тыс. новых заражений, что является рекордом для этой страны.

Всего в Германии за время пандемии диагностировали более 7 млн заражений коронавирусом, свыше 111 тыс. инфицированных скончались.