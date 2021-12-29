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Дальнее зарубежье 29.12.2021 21:36

Байден в разговоре с Путиным планирует обсудить предстоящие переговоры России и США, контакты РФ с НАТО и ОБСЕ - CNN

Президент США Джо Байден рассчитывает в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудить предстоящие двусторонние переговоры Москвы и Вашингтона, а также контакты РФ с НАТО и ОБСЕ, сообщает в среду CNN со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности США Эмили Хорн.

"Байден планирует предварительно обсудить запланированные на 10 января двусторонние переговоры между США и Россией. Также речь пойдет о контактах России с НАТО и с ОБСЕ, которые должны состояться 12 и 13 января", - сообщает телеканал.

Ранее в Совете нацбезопасности США заявили, что Байден планирует в четверг провести разговор с Путиным.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]