Байден в разговоре с Путиным планирует обсудить предстоящие переговоры России и США, контакты РФ с НАТО и ОБСЕ - CNN

Президент США Джо Байден рассчитывает в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудить предстоящие двусторонние переговоры Москвы и Вашингтона, а также контакты РФ с НАТО и ОБСЕ, сообщает в среду CNN со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности США Эмили Хорн.

"Байден планирует предварительно обсудить запланированные на 10 января двусторонние переговоры между США и Россией. Также речь пойдет о контактах России с НАТО и с ОБСЕ, которые должны состояться 12 и 13 января", - сообщает телеканал.

Ранее в Совете нацбезопасности США заявили, что Байден планирует в четверг провести разговор с Путиным.