Совет нацбезопасности США подтверждает, что Байден рассчитывает поговорить с Путиным

В Совете национальной безопасности Белого дома в среду подтвердили, что президент США Джо Байден планирует 30 декабря провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент Джо Байден проведет в четверг 30 декабря 2021 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным с целью обсудить ряд вопросов, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией", - говорится в заявлении представителя Совета нацбезопасности США Эмили Хорн.

По словам Хорн, администрация Байдена продолжает активно участвовать в дипломатическом процессе с европейскими союзниками и партнерами, "консультируясь и координируя общий подход в реагировании на наращивание Россией военных сил на границе с Украиной". В заявлении отмечается, что американский президент уже разговаривал с лидерами Европы, а сотрудники его администрации проводили консультации с НАТО, ЕС и ОБСЕ.

Ранее телеканал CNN сообщал, что телефонный разговор лидеров двух стран намечен на 15:30 по местному времени (00:30 в пятницу). При этом телеканал утверждает со ссылкой на представителя администрации США, что разговор предложил президент РФ, и Байден принял эту идею.