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Дальнее зарубежье 29.12.2021 21:53

Совет нацбезопасности США подтверждает, что Байден рассчитывает поговорить с Путиным

В Совете национальной безопасности Белого дома в среду подтвердили, что президент США Джо Байден планирует 30 декабря провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент Джо Байден проведет в четверг 30 декабря 2021 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным с целью обсудить ряд вопросов, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией", - говорится в заявлении представителя Совета нацбезопасности США Эмили Хорн.

По словам Хорн, администрация Байдена продолжает активно участвовать в дипломатическом процессе с европейскими союзниками и партнерами, "консультируясь и координируя общий подход в реагировании на наращивание Россией военных сил на границе с Украиной". В заявлении отмечается, что американский президент уже разговаривал с лидерами Европы, а сотрудники его администрации проводили консультации с НАТО, ЕС и ОБСЕ.

Ранее телеканал CNN сообщал, что телефонный разговор лидеров двух стран намечен на 15:30 по местному времени (00:30 в пятницу). При этом телеканал утверждает со ссылкой на представителя администрации США, что разговор предложил президент РФ, и Байден принял эту идею.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]