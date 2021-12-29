США накануне разговора Байдена с Путиным напоминают о готовности помогать Киеву - Bloomberg

Американские власти в преддверии телефонного разговора лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина еще раз заявили о готовности предоставить помощь Киеву и вводить санкции в отношении России в случае ее нападения на Украину, передает агентство Bloomberg.

"США готовы к более жестким санкциям в случае, если Россия обострит ситуацию на Украине", - приводит Bloomberg слова высокопоставленного представителя администрации США.

"США готовы помогать Украине в случае дальнейших наступательных действий", - сказал он.

Телеканал CNN в свою очередь сообщает, что, по словам высокопоставленного сотрудника Белого дома, США также "разработали планы по укреплению сил НАТО" в Восточной Европе в том случае, если РФ вторгнется на Украину.

Ранее в среду в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден планирует 30 декабря провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент Джо Байден проведет в четверг 30 декабря 2021 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным с целью обсудить ряд вопросов, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией", - говорится в заявлении представителя Совета нацбезопасности США Эмили Хорн.

Как сообщал CNN, телефонный разговор лидеров двух стран намечен на 15:30 по местному времени (00:30 пятницы).