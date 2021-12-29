В Азербайджане усовершенствуют инфосистему государственного обязательного страхования

В Централизованной электронной информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана будет создана подсистема "Государственное обязательное личное страхование".
Данный пункт предусмотрен в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева о совершенствовании системы государственного обязательного личного страхования. Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.
Согласно указу, Минтруда должно завершить формирование этой подсистемы до 1 июля 2022 года.
Кроме этого, Кабинету министров Азербайджана поручено в течение 6 месяцев подготовить и представить президенту страны проект единого закона в сфере государственного обязательного личного страхования.
А.Салаева
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