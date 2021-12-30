Развитие отношений РФ и Великобритании на принципах равноправия и взаимного уважения способствовало бы укреплению безопасности в Европе и в мире - Путин

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и Новым годом королеве Великобритании Елизавете II и британскому премьер-министру Борису Джонсону, сообщает в четверг пресс-служба Кремляю

В поздравлениях Путин отметил, что "развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия и взаимного уважения отвечало бы коренным интересам народов двух стран, способствовало бы укреплению стабильности и безопасности в Европе и в мире в целом", проинформировали в пресс-службе.