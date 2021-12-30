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Дальнее зарубежье 30.12.2021 14:56

Развитие отношений РФ и Великобритании на принципах равноправия и взаимного уважения способствовало бы укреплению безопасности в Европе и в мире - Путин

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и Новым годом королеве Великобритании Елизавете II и британскому премьер-министру Борису Джонсону, сообщает в четверг пресс-служба Кремляю

В поздравлениях Путин отметил, что "развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия и взаимного уважения отвечало бы коренным интересам народов двух стран, способствовало бы укреплению стабильности и безопасности в Европе и в мире в целом", проинформировали в пресс-службе.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БРИТАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]