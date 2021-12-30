Путин в праздничном послании Байдену выражает убеждение в возможности наладить эффективный диалог между РФ и США

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении президенту США Джо Байдену выразил убеждение в возможности наладить эффективный российско-американский диалог.
"Убежден, что в развитие наших договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга", - цитирует пресс-служба Кремля поздравительную телеграмму Путина.
Пресс-служба информирует, что в поздравительном послании с Новым годом и Рождеством Путин отметил, что "Россия и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество".
Путин в поздравлении Алиеву: «Встречи в Москве и в Сочи подтвердили прочность стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном»
Глава Генштаба армии Азербайджана посетил воинские части на госгранице с Арменией
Глава МИД Азербайджана принял посла Кувейта в связи с завершением дипломатической миссии в Баку
Газпром успел в последний момент вывести из Нидерландов актив на миллиард евро
Курц начнет работать в 2022 году в компании американского миллиардера Питера Тиля
РФ не видит оснований сомневаться в договороспособности ФРГ по "Северному потоку 2" - МИД
Черногория со 2 января введет ПЦР-тесты для всех путешественников и запретит въезд непривитым
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19
Минздрав направит около 1 млн манатов на геологические работы для строительства региональных больниц в Карабахе
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт