Google выплатил 8,5 млн рублей задолженности по штрафам

Российские приставы добились от Google полной выплаты долгов по штрафам за отказ удалить запрещенный в РФ контент.

Согласно банку данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на текущий момент в отношении компании ведется только одно дело неимущественного характера, связанное с исключением компанией использования "Умного голосования" в поисковой выдаче по решению арбитража.

Ранее против Google приставы вели еще три исполнительных производства - о взыскании штрафов на общую сумму 8,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент. Эти дела прекращены.

Ранее в декабре по аналогичным задолженностям рассчитались Facebook и Telegram, выплатив в общей сложности 32 млн рублей.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp - регулярно привлекаются в России к ответственности за неудаление запрещенного контента (ст. 13.41 КоАП РФ), в том числе призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Общая сумма назначенных судами штрафов с начала этого года превышает 200 млн рублей.

В настоящее время на основании вступивших в силу и переданных в ФССП постановлений судов продолжаются производства о взыскании штрафов лишь в отношении Twitter - на сумму 34,7 млн рублей.