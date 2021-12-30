Бары и рестораны в Великобритании оказались в бедственном положении из-за антиковидных ограничений на Рождество - СМИ

Пабы, бары и рестораны в Великобритании столкнулись со значительными финансовыми потерями из-за введенных в стране ограничений на время рождественских праздников, сообщает издание The Independent со ссылкой на данные британской торговой ассоциации в сфере гостеприимства.

По подсчетам ассоциации, каждое такое заведение потеряло в среднем около 10,3 тыс. фунтов стерлингов (около $13,8 тыс.) за неделю рождественских праздников.

Согласно предоставленным данным, выручка заведений в Рождество на этот раз была на 60% ниже, чем в 2019 году.

В ассоциации указали, что некоторые пабы, бары и рестораны не смогут продолжить работу без дополнительной финансовой помощи правительства.

В канун Рождества в Великобритании начали массово отменять запланированные мероприятия в ресторанах, барах и пабах из-за распространения штамма "омикрон". В частности, в преддверии Рождества, которое на Западе отмечают 25 декабря, премьер страны Борис Джонсон ввел систему COVID-пропусков в те заведения, где могут собираться сотни человек.

Рождество было отмечено в Британии почти рекордным количеством новых случаев коронавируса: его зафиксировали за сутки у более чем 122 тыс. человек.