Бары и рестораны в Великобритании оказались в бедственном положении из-за антиковидных ограничений на Рождество - СМИ

Пабы, бары и рестораны в Великобритании столкнулись со значительными финансовыми потерями из-за введенных в стране ограничений на время рождественских праздников, сообщает издание The Independent со ссылкой на данные британской торговой ассоциации в сфере гостеприимства.
По подсчетам ассоциации, каждое такое заведение потеряло в среднем около 10,3 тыс. фунтов стерлингов (около $13,8 тыс.) за неделю рождественских праздников.
Согласно предоставленным данным, выручка заведений в Рождество на этот раз была на 60% ниже, чем в 2019 году.
В ассоциации указали, что некоторые пабы, бары и рестораны не смогут продолжить работу без дополнительной финансовой помощи правительства.
В канун Рождества в Великобритании начали массово отменять запланированные мероприятия в ресторанах, барах и пабах из-за распространения штамма "омикрон". В частности, в преддверии Рождества, которое на Западе отмечают 25 декабря, премьер страны Борис Джонсон ввел систему COVID-пропусков в те заведения, где могут собираться сотни человек.
Рождество было отмечено в Британии почти рекордным количеством новых случаев коронавируса: его зафиксировали за сутки у более чем 122 тыс. человек.
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