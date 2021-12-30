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Регион 30.12.2021 16:28

Намерение США восстановить ядерную сделку с Ираном должно быть подкреплено осязаемыми шагами - МИД РФ

США должны осязаемыми шагами подкрепить свое намерение восстановить ядерную сделку с Ираном, нет причин обвинять Тегеран в намерении затормозить переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Видели комментарии, что якобы Иран тормозит этот процесс. У нас подобной оценки событий нет. Мы не видим причин утверждать, будто иранская сторона тормозит этот процесс. Да собственно говоря, это не и в ее интересах", - сказала она на брифинге в четверг.

"Вашингтону одновременно необходимо осязаемо подкрепить свои неоднократные обещания, которые они давали, - вернуться в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий)", - отметила Захарова.

По ее словам, "очевидно, что положение нарушителя резолюции Совета Безопасности ООН создает американцам все больший дискомфорт".

Как подчеркнула дипломат, "основной вопрос сегодня состоит в том, как вернуть реализацию СВПД в устойчивое русло в соответствии с теми параметрами и условиями, которые были согласованы в 2015 году и были закреплены в резолюции Совбеза 2231".

"Есть четкое понимание, что путь к поставленной цели лежит через исправление американской стороной всех допущенных ею нарушений и встречные шаги Тегерана по разморозке ранее приостановленных добровольных обязательств по ограничению иранской ядерной программы", - сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что "речь не идет о заключении новой сделки". "Приходится методично буквально и буквально по крупицам восстанавливать утраченный в результате действий США баланс интересов", - сказала Захарова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]