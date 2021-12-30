Главный переговорщик Ирана Али Багери в четверг провел переговоры с координатором совместной комиссии по СВПД Энрике Морой и с представителями "Евротройки" (Франции, ФРГ, Великобритании), сообщает агентство ИРНА.
Перед встречей в четверг Багери также провел двусторонние переговоры с Морой в среду.
Восьмой раунд переговоров по СВПД проходит на этой неделе в Вене. Ожидается, что вскоре стороны возьмут короткий перерыв на Новый год до 3 января.
В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.
С апреля по декабрь этого года Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД, а затем был длительный перерыв. США напрямую в них не участвуют.
В понедельник стартовал восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.
Путин в поздравлении Алиеву: «Встречи в Москве и в Сочи подтвердили прочность стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном»
Глава Генштаба армии Азербайджана посетил воинские части на госгранице с Арменией
Глава МИД Азербайджана принял посла Кувейта в связи с завершением дипломатической миссии в Баку
Газпром успел в последний момент вывести из Нидерландов актив на миллиард евро
Курц начнет работать в 2022 году в компании американского миллиардера Питера Тиля
РФ не видит оснований сомневаться в договороспособности ФРГ по "Северному потоку 2" - МИД
Черногория со 2 января введет ПЦР-тесты для всех путешественников и запретит въезд непривитым
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19
Минздрав направит около 1 млн манатов на геологические работы для строительства региональных больниц в Карабахе
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт