Главный переговорщик Ирана Али Багери в четверг провел переговоры с координатором совместной комиссии по СВПД Энрике Морой и с представителями "Евротройки" (Франции, ФРГ, Великобритании), сообщает агентство ИРНА.

Перед встречей в четверг Багери также провел двусторонние переговоры с Морой в среду.

Восьмой раунд переговоров по СВПД проходит на этой неделе в Вене. Ожидается, что вскоре стороны возьмут короткий перерыв на Новый год до 3 января.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по декабрь этого года Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД, а затем был длительный перерыв. США напрямую в них не участвуют.

В понедельник стартовал восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.