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ТЭК 30.12.2021 16:56

РФ не видит оснований сомневаться в договороспособности ФРГ по "Северному потоку 2" - МИД

У Москвы пока нет оснований сомневаться в договороспособности ФРГ относительно "Северного потока 2", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На данном этапе оснований сомневаться в договороспособности официального Берлина мы не имеем в этом конкретном случае", - сказала Захарова в четверг на брифинге.

"Для российской стороны строительство "Северного потока 2" изначально было и неизменно продолжает оставаться исключительно экономическим проектом, начинанием, которое реализуется концерном "Газпром" (MOEX: GAZP) с целью энергообеспечения Европы, с целью прибыли, извлечения выгоды на законных основаниях, привлечения всех заинтересованных стран к взаимодействию на попятных, законных выгодных основаниях. Судя по упомянутому заявлению федерального министра иностранных дел ФРГ, она придаёт "Северному потоку 2" ещё и геостратегическое значение, но мы принимаем это к сведению", - заявила Захарова.

Она добавила, что визит главы МИД ФРГ Аннылены Бербок в Москву находится в стадии проработки, согласовываются сроки ее приезда.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ФРГ, "СЕВПОТОК"


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]