Индонезия вновь разрешила полеты Boeing 737 MAX после трехлетнего запрета

Министерство транспорта Индонезии в четверг сняло запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX, введенный три года назад после катастрофы лайнера местной авиакомпании Lion Air, унесшей жизни 189 человек, сообщает BBC.

В понедельник о возобновлении полетов 737 MAX в феврале сообщила эфиопская Ethiopian Airlines.

Самолет Lion Air упал вскоре после взлета в октябре 2018 года, а в марте 2019 года разбился лайнер Ethiopian Airlines. Катастрофы унесли жизни 336 человек. К крушениям авиалайнеров, по выводам экспертов, привела впервые внедренная Boeing система предотвращения сваливания (MCAS).

После этого полеты самолетов модели 737 MAX были приостановлены по всему миру, пока Boeing не внесла изменения в систему MCAS и не доказала её надежность регуляторам.

Крупнейший индонезийский авиаперевозчик Garuda сообщил, что не планирует возвращать 737 MAX в состав своего парка воздушных судов, поскольку компания находится в процессе реструктуризации долга. До запрета полетов Garuda владела всего одним самолетом такой модели, а затем было принято решение сократить общий авиапарк со 142 до 66 самолетов.