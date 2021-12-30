Индонезия вновь разрешила полеты Boeing 737 MAX после трехлетнего запрета

Министерство транспорта Индонезии в четверг сняло запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX, введенный три года назад после катастрофы лайнера местной авиакомпании Lion Air, унесшей жизни 189 человек, сообщает BBC.
В понедельник о возобновлении полетов 737 MAX в феврале сообщила эфиопская Ethiopian Airlines.
Самолет Lion Air упал вскоре после взлета в октябре 2018 года, а в марте 2019 года разбился лайнер Ethiopian Airlines. Катастрофы унесли жизни 336 человек. К крушениям авиалайнеров, по выводам экспертов, привела впервые внедренная Boeing система предотвращения сваливания (MCAS).
После этого полеты самолетов модели 737 MAX были приостановлены по всему миру, пока Boeing не внесла изменения в систему MCAS и не доказала её надежность регуляторам.
Крупнейший индонезийский авиаперевозчик Garuda сообщил, что не планирует возвращать 737 MAX в состав своего парка воздушных судов, поскольку компания находится в процессе реструктуризации долга. До запрета полетов Garuda владела всего одним самолетом такой модели, а затем было принято решение сократить общий авиапарк со 142 до 66 самолетов.
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