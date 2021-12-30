Парламент Азербайджана направит 94,5 тыс. манатов на ремонт административных зданий

Милли Меджлис (парламент - ИФ) Азербайджана привлек ООО "Texnomaks" для текущих ремонтно-восстановительных работ в административных зданиях.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 94,514 тыс. манатов.

Х.Насирзаде