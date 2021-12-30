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Инфраструктура и тендеры 30.12.2021 15:24

Парламент Азербайджана направит 94,5 тыс. манатов на ремонт административных зданий

Милли Меджлис (парламент - ИФ) Азербайджана привлек ООО "Texnomaks" для текущих ремонтно-восстановительных работ в административных зданиях.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 94,514 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, РЕМОНТ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]