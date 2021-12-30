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Здравоохранение 30.12.2021 15:28

Минздрав направит около 1 млн манатов на геологические работы для строительства региональных больниц в Карабахе

Министерство здравоохранения Азербайджана направит 997,9 тыс. манатов на проведение геолого-инженерных работ и подготовку проектно-сметной документации для строительства центральных больниц в Шуше и Джабраиле.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО "Iba Group" подписано два соглашения.

Первый контракт предусматривает проведение геолого-инженерных работ и подготовку проектно-сметной документации для строительства Центральных больниц в Шуше на 90 коек. Сумма договора - 498,8 тыс. манатов.

По условиям второго соглашения компания обязалась провести геолого-инженерные работы и подготовить проектно-сметную документацию для строительства Центральных больниц в Джабраиле на 150 коек. Сумма контракта - 499,1 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНЗДРАВ, БОЛЬНИЦЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]