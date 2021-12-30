Минздрав направит около 1 млн манатов на геологические работы для строительства региональных больниц в Карабахе

Министерство здравоохранения Азербайджана направит 997,9 тыс. манатов на проведение геолого-инженерных работ и подготовку проектно-сметной документации для строительства центральных больниц в Шуше и Джабраиле.
Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО "Iba Group" подписано два соглашения.
Первый контракт предусматривает проведение геолого-инженерных работ и подготовку проектно-сметной документации для строительства Центральных больниц в Шуше на 90 коек. Сумма договора - 498,8 тыс. манатов.
По условиям второго соглашения компания обязалась провести геолого-инженерные работы и подготовить проектно-сметную документацию для строительства Центральных больниц в Джабраиле на 150 коек. Сумма контракта - 499,1 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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