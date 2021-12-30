Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!

Социальная ответственность включает в себя заботу не только о людях, но и о животных. Yelo Bank сделал образцовый шаг по содержанию бездомных животных.

В головном офисе банка прошло мероприятие с участием детей сотрудников. Мероприятие началось с интерактивного тренинга, проведенного ментором и биологом, где детям рассказали ​​много интересного о бездомных животных и об особенностях в обращении с ними. Во время тренинга дети узнали какими способами защищать животных от трудностей, с которыми они сталкиваются в каждодневной городской жизни. В «workshop» части мероприятия дети разделились на команды и начали раскрашивать кошачьи домики. По окончании мероприятия ребятам были вручены грамоты и подарки.

Основная цель мероприятия - вызвать в сердцах детей чувство любви к бездомным животным, которые нуждаются в еще большей заботе в холодную погоду, чтобы сформировать дружеские и заботливые отношения между детьми и животными.

Готовые кошачьи домики, раскрашенные детьми, будут размещены в парках города Баку.

Отметим, что мероприятие было организовано совместно с «GID CSR Consulting».

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