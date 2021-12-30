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30.12.2021 16:26

Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!

Социальная ответственность включает в себя заботу не только о людях, но и о животных. Yelo Bank сделал образцовый шаг по содержанию бездомных животных.

В головном офисе банка прошло мероприятие с участием детей сотрудников. Мероприятие началось с интерактивного тренинга, проведенного ментором и биологом, где детям рассказали ​​много интересного о бездомных животных и об особенностях в обращении с ними. Во время тренинга дети узнали какими способами защищать животных от трудностей, с которыми они сталкиваются в каждодневной городской жизни. В «workshop» части мероприятия дети разделились на команды и начали раскрашивать кошачьи домики. По окончании мероприятия ребятам были вручены грамоты и подарки.

Основная цель мероприятия - вызвать в сердцах детей чувство любви к бездомным животным, которые нуждаются в еще большей заботе в холодную погоду, чтобы сформировать дружеские и заботливые отношения между детьми и животными.

Готовые кошачьи домики, раскрашенные детьми, будут размещены в парках города Баку.

Отметим, что мероприятие было организовано совместно с «GID CSR Consulting».

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram или Whatsapp, и мы обязательно ответим! Также у нас есть кредитный калькулятор (https://www.yelo.az/individuals/kredit-kalkulyatoru/) , с помощью которого можно рассчитать и заказать желаемую сумму.

Yelo Bank - Яркий Банкинг!


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]