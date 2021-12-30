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Бизнес и законодательство 30.12.2021 19:44

Google грозит в РФ до 5 млн руб. штрафа за отказ фильтровать поисковую выдачу от запрещенного контента - суд

Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол Роскомнадзора в отношении Google из-за отказа перестать выдавать в поиске ссылки на страницы запрещенных в России ресурсов.

"Судебное заседание по данному делу пройдет 17 января", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Роскомнадзор составил в отношении Google протокол по ч.2.1 ст.13.40 КоАП РФ (Повторное совершение административного правонарушения, связанного с неисполнением оператором поисковой системы обязанностей по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 1,5 до 5 млн рублей.

С 2020 года Google уже трижды привлекался к ответственности за данное правонарушение.

Ранее в Роскомнадзоре отметили, что, согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц. При этом представителям Google неоднократно разъясняли данные требования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, GOOGLE, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]