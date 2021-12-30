Google грозит в РФ до 5 млн руб. штрафа за отказ фильтровать поисковую выдачу от запрещенного контента - суд

Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол Роскомнадзора в отношении Google из-за отказа перестать выдавать в поиске ссылки на страницы запрещенных в России ресурсов.
"Судебное заседание по данному делу пройдет 17 января", - сообщили "Интерфаксу" в суде.
Роскомнадзор составил в отношении Google протокол по ч.2.1 ст.13.40 КоАП РФ (Повторное совершение административного правонарушения, связанного с неисполнением оператором поисковой системы обязанностей по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 1,5 до 5 млн рублей.
С 2020 года Google уже трижды привлекался к ответственности за данное правонарушение.
Ранее в Роскомнадзоре отметили, что, согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц. При этом представителям Google неоднократно разъясняли данные требования.
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