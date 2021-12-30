В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 510 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 616 тыс. 352, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 530 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 14 человек (накануне - 8). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 346.

От COVID-19 вылечились 598 тыс. 793 человек, в том числе 1,039 тыс. - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 9 тыс. 213 человек.

За сутки медики провели 9 тыс. 213 тест на коронавирус против 9 тыс. 591 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 853 тыс. 336 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков