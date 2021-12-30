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Бизнес и законодательство 30.12.2021 20:56

Tesla отзывает сотни тысяч электрокаров из-за проблем с багажником и капотом

Американская Tesla Inc. отзывает сотни тысяч электрокаров Model 3 и Model S из-за проблем с багажником, сообщает Barrons со ссылкой на письмо Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США.

Компания 21 декабря сообщила NHTSA о проблемах при открытии и закрытии багажника и капота в Model 3 2017-2020 годов производства и Model S 2014-2021 годов.

Tesla уточнила, что более чем в 355 тыс. электромобилях Model 3 могут быть повреждены провода камеры заднего вида при открытии и закрытии багажника. В еще почти 120 тыс. электрокарах Model S может оказаться смещенным защелка, закрывающая капот, что потенциально может привести к неожиданному открытию капота и мешать обзору водителя.

Оба дефекта увеличивают риски попадания в аварию, отмечается в письме. Tesla сообщила, что проведёт инспекцию в автомобилях отзываемой партии и исправит обнаруженные дефекты.

Котировки акций Tesla падают почти на 2% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в четверг.

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Тэги: США, TESLA, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]