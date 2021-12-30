Переговоры в Вене по иранскому атому возобновятся 3 января - постпред РФ

Венские переговоры по возвращению США и Ирана к обязательствам по соглашению по иранской ядерной программе приостанавливаются и возобновится после новогодних праздников - 3 января, заявил в четверг постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Консультации в неформальной обстановке по-прежнему продолжаются в рамках венских переговоров. Но настало время новогоднего перерыва. Восьмой - не девятый - раунд переговоров по восстановлению СВПД возобновится в понедельник 3 января", - написал Ульянов в твиттере.
Ранее на этой неделе Ульянов отметил достижение неоспоримых успехов на переговорах в австрийской столице по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В Вашингтоне в свою очередь заявили, что не могут назвать значительными успехи в ходе восьмого этапа венских переговоров.
"Мы отмечаем за последние дни переговоров небольшой прогресс, но в отличие от предыдущих фаз переговоров, непонятно, насколько он весомый", - сказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе телефонного брифинга.
В минувший вторник агентство ИРНА сообщало, что восьмой раунд переговоров по СВПД продлится до 30 декабря, а затем его участники возьмут трехдневный перерыв.
Восьмой раунд переговоров начался 27 декабря в Вене.
Координатор Совместной комиссии по СВПД Энрике Мора заявил журналистам, что положительные решения в ходе переговоров возможны, однако достичь их будет крайне сложно.
"Если мы будем усердно работать в ближайшие дни и недели, то должны добиться положительного результата... Это будет очень трудно... Сложные политические решения должны быть приняты как в Тегеране, так и в Вашингтоне", - сказал он на пресс-конференции.
В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.
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