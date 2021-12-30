Новый парламент Ирака соберется 9 января

Президент Ирака Бархам Салех подписал указ начале работы парламента нового созыва 9 января, сообщают в четверг ближневосточные СМИ.

"Я подписал президентский указ, приглашающий новый парламент на заседание 9 января", - написал Салех в своем Twitter. Сессия парламента 9 января станет первой с момента его избрания в октябре. На заседании законодатели назначат спикера парламента, а также двух заместителей. Позже парламент выберет нового президента, который поручит лидеру крупнейшего блока сформировать правительство в качестве премьер-министра.

На выборах, прошедших 10 октября, больше всего голосов получил блок влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра, завоевавший 73 места в 329-местном парламенте. После объявления предварительных результатов некоторые партии заявили о фальсификации и отказались их признавать, однако после рассмотрения апелляций перераспределены были лишь пять парламентских мест.

Теперь попавшим в парламент Ирака партиям предстоят переговоры о формировании коалиционного правительства.