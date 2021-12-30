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Дальнее зарубежье 30.12.2021 21:51

Новый парламент Ирака соберется 9 января

Президент Ирака Бархам Салех подписал указ начале работы парламента нового созыва 9 января, сообщают в четверг ближневосточные СМИ.

"Я подписал президентский указ, приглашающий новый парламент на заседание 9 января", - написал Салех в своем Twitter. Сессия парламента 9 января станет первой с момента его избрания в октябре. На заседании законодатели назначат спикера парламента, а также двух заместителей. Позже парламент выберет нового президента, который поручит лидеру крупнейшего блока сформировать правительство в качестве премьер-министра.

На выборах, прошедших 10 октября, больше всего голосов получил блок влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра, завоевавший 73 места в 329-местном парламенте. После объявления предварительных результатов некоторые партии заявили о фальсификации и отказались их признавать, однако после рассмотрения апелляций перераспределены были лишь пять парламентских мест.

Теперь попавшим в парламент Ирака партиям предстоят переговоры о формировании коалиционного правительства.

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Тэги: ИРАК, ПАРЛАМЕНТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]