Итальянские врачи во время рождественских праздников выявили ускорение распространения коронавирусной инфекции на 80,7%, сообщают в четверг римские СМИ со ссылкой на итальянский фонд Gimbe, занимающийся независимым мониторингом ситуации с COVID-19.
Фонд изучил данные, поступавшие с 22 по 28 октября, когда в Италии отмечали Рождество. За это время, согласно полученной информации, коронавирусную инфекцию удалось выявить у еще 320 тыс. жителей Италии.
За рассматриваемый период от последствий заражения скончались 1 024 итальянца: это на 16,1% больше, чем за неделю до этого.
При этом, как отмечается в сообщениях, больше случаев заражения стали выявлять, не в последнюю очередь, благодаря увеличению количества тестов на коронавирус.
Так, с 22 по 28 октября в Италии сделали 5,1 млн тестов. Для сравнения, с 8 пол 14 декабря их было порядка 3,7 млн.
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