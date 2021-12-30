Итальянские врачи во время рождественских праздников выявили ускорение распространения коронавирусной инфекции на 80,7%, сообщают в четверг римские СМИ со ссылкой на итальянский фонд Gimbe, занимающийся независимым мониторингом ситуации с COVID-19.

Фонд изучил данные, поступавшие с 22 по 28 октября, когда в Италии отмечали Рождество. За это время, согласно полученной информации, коронавирусную инфекцию удалось выявить у еще 320 тыс. жителей Италии.

За рассматриваемый период от последствий заражения скончались 1 024 итальянца: это на 16,1% больше, чем за неделю до этого.

При этом, как отмечается в сообщениях, больше случаев заражения стали выявлять, не в последнюю очередь, благодаря увеличению количества тестов на коронавирус.

Так, с 22 по 28 октября в Италии сделали 5,1 млн тестов. Для сравнения, с 8 пол 14 декабря их было порядка 3,7 млн.