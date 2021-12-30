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Здравоохранение 30.12.2021 22:06

В Италии за "рождественскую" неделю зафиксировали ускорение распространение COVID-19 на почти 81%

Итальянские врачи во время рождественских праздников выявили ускорение распространения коронавирусной инфекции на 80,7%, сообщают в четверг римские СМИ со ссылкой на итальянский фонд Gimbe, занимающийся независимым мониторингом ситуации с COVID-19.

Фонд изучил данные, поступавшие с 22 по 28 октября, когда в Италии отмечали Рождество. За это время, согласно полученной информации, коронавирусную инфекцию удалось выявить у еще 320 тыс. жителей Италии.

За рассматриваемый период от последствий заражения скончались 1 024 итальянца: это на 16,1% больше, чем за неделю до этого.

При этом, как отмечается в сообщениях, больше случаев заражения стали выявлять, не в последнюю очередь, благодаря увеличению количества тестов на коронавирус.

Так, с 22 по 28 октября в Италии сделали 5,1 млн тестов. Для сравнения, с 8 пол 14 декабря их было порядка 3,7 млн.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]