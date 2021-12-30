В Индии на фоне роста заболеваемости COVID-19 вводят ограничения против массовых скоплений людей на Новый год

Власти Индии начали вводить строгие ограничения с целью помешать жителям собираться в крупные группы на новогодних праздниках, чтобы сдерживать рост заболеваемости коронавирусом, сообщает в четверг газета The Guardian.
Во всех больших городах уже введён ночной комендантский час, а ресторанам нужно контролировать число посетителей, находящихся в заведении. Так, в городе Мумбаи до 7 января запрещено собираться компаниями больше пяти человек.
Однако, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр внутренних дел Амит Шах ранее выступали в северных штатах страны сразу перед тысячами сограждан, напоминает AP.
На прошлой неделе со стороны судебных властей Индии звучали призывы в адрес правительства Моди не вести политические митинги и избирательные кампании в связи с растущим количеством заражений штаммом коронавируса "омикрон".
За последние 24 часа в Индии зафиксировали около 13,1 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 - на 43% больше, чем за предыдущие сутки.
За весь период пандемии в Индии было зафиксировано более 34,8 млн случаев заражения коронавирусом и около 481 тыс. смертей от заболевания.
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