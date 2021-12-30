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Здравоохранение 30.12.2021 22:41

В Индии на фоне роста заболеваемости COVID-19 вводят ограничения против массовых скоплений людей на Новый год

Власти Индии начали вводить строгие ограничения с целью помешать жителям собираться в крупные группы на новогодних праздниках, чтобы сдерживать рост заболеваемости коронавирусом, сообщает в четверг газета The Guardian.

Во всех больших городах уже введён ночной комендантский час, а ресторанам нужно контролировать число посетителей, находящихся в заведении. Так, в городе Мумбаи до 7 января запрещено собираться компаниями больше пяти человек.

Однако, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр внутренних дел Амит Шах ранее выступали в северных штатах страны сразу перед тысячами сограждан, напоминает AP.

На прошлой неделе со стороны судебных властей Индии звучали призывы в адрес правительства Моди не вести политические митинги и избирательные кампании в связи с растущим количеством заражений штаммом коронавируса "омикрон".

За последние 24 часа в Индии зафиксировали около 13,1 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 - на 43% больше, чем за предыдущие сутки.

За весь период пандемии в Индии было зафиксировано более 34,8 млн случаев заражения коронавирусом и около 481 тыс. смертей от заболевания.

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Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, КОНТРМЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]