Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили реализацию трехсторонних заявлений по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

В ходе беседы дипломаты обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и реализации трехсторонних заявлений.

Байрамов и Лавров, обсуждая последние события в регионе, в том числе первое заседание консультативного механизма 3 + 3 в Москве, обменялись мнениями по поводу встречи представителей азербайджанской и армянской общественности в Москве.

Стороны также обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе телефонного разговора министры поздравили друг друга с новым годом.

Х.Насирзаде