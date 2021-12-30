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Внешняя политика 30.12.2021 19:10

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили реализацию трехсторонних заявлений по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

В ходе беседы дипломаты обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и реализации трехсторонних заявлений.

Байрамов и Лавров, обсуждая последние события в регионе, в том числе первое заседание консультативного механизма 3 + 3 в Москве, обменялись мнениями по поводу встречи представителей азербайджанской и армянской общественности в Москве.

Стороны также обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе телефонного разговора министры поздравили друг друга с новым годом.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, РОССИЯ, ТЕЛЕФОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]