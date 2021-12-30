Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили реализацию трехсторонних заявлений по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
В ходе беседы дипломаты обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и реализации трехсторонних заявлений.
Байрамов и Лавров, обсуждая последние события в регионе, в том числе первое заседание консультативного механизма 3 + 3 в Москве, обменялись мнениями по поводу встречи представителей азербайджанской и армянской общественности в Москве.
Стороны также обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
В ходе телефонного разговора министры поздравили друг друга с новым годом.
Х.Насирзаде
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