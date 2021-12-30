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Регион 30.12.2021 20:17

Власти Армении решили отменить запрет ввоза турецких товаров

Армения приняла решение не продлевать запрет на ввоз товаров из Турции, введенный с 1 января 2021 года.

"В результате межведомственных обсуждений принято решение не продлевать эмбарго на импорт турецких товаров", - сообщило в четверг Минэкономики Армении.

По данным ведомства, запрет имел как положительные, так и отрицательные стороны. "Положительным эффектом стало основание и расширение производств в сфере легкой промышленности, производства стройматериалов и мебели, а также в сельском хозяйстве. Однако главным отрицательным последствием эмбарго стало существенное влияние на рост цен товаров широкого потребления. Поступали обращения от предпринимателей с просьбой отменить эмбарго", - сказали в министерстве.

В Минэкономики выразили надежду на то, что Анкара по принципу взаимности создаст благоприятные условия для экспорта армянских товаров в Турцию.

Ранее Армения и Турция назначили спецпредставителей для нормализации отношений, прорабатывается вопрос о запуске прямых авиарейсов из Еревана в Стамбул.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, ТОВАРЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]