Цены на нефть возобновили рост, Brent торгуется на уровне $79,37 за баррель

Цены на нефть вернулись к росту в четверг на фоне низкой активности торгов, усиливающей волатильность.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 составляет $79,37 за баррель, что на $0,14 (0,18%) выше цены на закрытие рынка в среду.
Фьючерсы на WTI на февраль в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,76 (0,99%), до $77,32 за баррель.
Давление на рынок в четверг оказали данные о том, что Китай сократил квоты на импорт нефти для независимых нефтепереработчиков. Согласно официальным данным, в рамках первого транша 2022 года Пекин выдал разрешения 42 частным компаниям на импорт в общей сложности 109 млн тонн нефти, что на 11% меньше, чем годом ранее.
Почти 40% квоты пришлось на три крупные нефтеперерабатывающие компании - Zhejiang Petroleum & Chemical Corp., Hengli Petrochemical Co. и Shenghong Group, предприятия которых загрязняют окружающую среду меньше других.
В то же время, сигналы о нехватке сырья в ряде стран, включая Эквадор, Ливию и Нигерию, поддерживают рынок. Данные о запасах в США, опубликованные накануне, также показали снижение резервов нефти на прошлой неделе.
Как сообщалось, коммерческие запасы нефти в Штатах упали на 3,58 млн баррелей - до 420 млн баррелей, запасы бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 1,73 млн баррелей.
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