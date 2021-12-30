В РФ почти 74,5 млн человек прошли полный курс вакцинации от СOVID-19

В России 78,7 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса, полный курс прошли почти 74,5 млн человек, уровень коллективного иммунитета - 61,8%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На 30 декабря 2021 г. численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 78,7 млн человек, полностью вакцинировано почти 74,5 млн человек. Уровень коллективного иммунитета в целом по Российской Федерации составил 61,8%", - сказала Голикова журналистам в четверг.
Голикова добавила, что уровня коллективного иммунитета более 80% достигли Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотский АО (80,7%), Республика Карелия (80,4%).
По ее словам, наилучшие показатели коллективного иммунитета отмечаются в Тыве (78,1%), Московской области (77,2%), Липецкой области (75,8%), Мурманской области (74,7%) и Калининградской области (73,3%).
"Наименьшие показатели коллективного иммунитета в Республике Дагестан (29,5%), Карачаево-Черкесской Республике (38,6%), Кабардино-Балкарской Республике (40,6%), Ставропольском крае (45,9%), Республике Северная Осетия-Алания (46,5%), Республике Адыгея (48,3%), Томской области (48,3%), Владимирской области (49,6%), Чувашской Республике (49,8%)", - сообщила Голикова.
В РФ с 18 января проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".
Как заявляла ранее Голикова, для борьбы с вирусом в РФ необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% от числа взрослого населения, включая прошедших вакцинацию и переболевших.
Данных показателей планируется достичь к июню 2022 года.
Вакцинация от коронавируса в РФ бесплатная и является доступной для любого гражданина России от 18 лет, если нет медицинских противопоказаний.
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