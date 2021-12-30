В Белоруссии полный курс вакцинации от COVID-19 прошло менее 40% населения - Минздрав

Хотя бы одну дозу вакцины от коронавинавируса получили 51,4% населения Белоруссии, сообщили в Минздраве страны.

"Охват одной дозой вакцины составил 51,4% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 39,4% населения", - говорится в сообщении ведомства в четверг.

Там отметили, что общее количество белорусов, получивших одну дозу вакцины, превысило 4 млн 804 тыс., из них более 3 млн. 685 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

"Одну дозу вакцины получили 900 подростков 12-17лет", - добавили в Минздраве.

Подростков в возрасте 12-17 лет начали прививать от COVID-19 в Белоруссии с 27 декабря.