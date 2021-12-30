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Здравоохранение 30.12.2021 23:50

В Белоруссии полный курс вакцинации от COVID-19 прошло менее 40% населения - Минздрав

Хотя бы одну дозу вакцины от коронавинавируса получили 51,4% населения Белоруссии, сообщили в Минздраве страны.

"Охват одной дозой вакцины составил 51,4% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 39,4% населения", - говорится в сообщении ведомства в четверг.

Там отметили, что общее количество белорусов, получивших одну дозу вакцины, превысило 4 млн 804 тыс., из них более 3 млн. 685 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

"Одну дозу вакцины получили 900 подростков 12-17лет", - добавили в Минздраве.

Подростков в возрасте 12-17 лет начали прививать от COVID-19 в Белоруссии с 27 декабря.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]