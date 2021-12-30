Во Франции полицейские и жандармы пострадали в стычке с мигрантами

Пятнадцать французских полицейских и жандармов пострадали в ходе операции по ликвидации в Кале, на севере Франции, стихийного лагеря мигрантов, желающих перебраться в Великобританию.
"Полицейские и жандармы противостояли в рамках операции по эвакуации (лагеря - ИФ) сотне мигрантов, проявивших очень сильную агрессивность и отказывавшихся покидать территорию", - цитирует газета "Фигаро" коммюнике префектуры полиции департамента Па-де-Кале.
Как сообщается в документе, с самого начала операции "силы порядка стали мишенью бросаемых в них многочисленных предметов".
"Пятнадцать полицейских и жандармов получили ранения и поступили в распоряжение спасательных служб", - отметила префектура.
Газета поясняет, что речь шла о ликвидации "дикого" лагеря, в котором разместилось около 200 мигрантов. Трое из них также пострадали в схватке и были доставлены в больницу. Полицейские применили против мигрантов слезоточивый газ и травматическое оружие LBD, согласно свидетельству представительницы правозащитной сети Human Rights Observers, которое приводит издание.
По ее словам, обычно в таких операциях мигрантам позволяли покидать места лагерей вместе с вещами. На этот раз полицейские начали конфисковывать палатки и их содержимое, и в них полетели камни.
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