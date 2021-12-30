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Происшествия 30.12.2021 21:35

Во Франции полицейские и жандармы пострадали в стычке с мигрантами

Пятнадцать французских полицейских и жандармов пострадали в ходе операции по ликвидации в Кале, на севере Франции, стихийного лагеря мигрантов, желающих перебраться в Великобританию.

"Полицейские и жандармы противостояли в рамках операции по эвакуации (лагеря - ИФ) сотне мигрантов, проявивших очень сильную агрессивность и отказывавшихся покидать территорию", - цитирует газета "Фигаро" коммюнике префектуры полиции департамента Па-де-Кале.

Как сообщается в документе, с самого начала операции "силы порядка стали мишенью бросаемых в них многочисленных предметов".

"Пятнадцать полицейских и жандармов получили ранения и поступили в распоряжение спасательных служб", - отметила префектура.

Газета поясняет, что речь шла о ликвидации "дикого" лагеря, в котором разместилось около 200 мигрантов. Трое из них также пострадали в схватке и были доставлены в больницу. Полицейские применили против мигрантов слезоточивый газ и травматическое оружие LBD, согласно свидетельству представительницы правозащитной сети Human Rights Observers, которое приводит издание.

По ее словам, обычно в таких операциях мигрантам позволяли покидать места лагерей вместе с вещами. На этот раз полицейские начали конфисковывать палатки и их содержимое, и в них полетели камни.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, МИГРАНТЫ, СТЫЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]