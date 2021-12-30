Пекин потребовал от США прекратить провокации в море и воздухе вблизи границ КНР

Власти КНР на переговорах военных Китая и США выдвинули требования к американской стороне положить конец враждебной активности возле китайских границ, сообщил еженедельник Newsweek со ссылкой на Минобороны КНР.

Издание напоминает, что переговоры военных двух стран состоялись 14 - 16 декабря, в них приняли участие представители Тихоокеанского флота ВМС США и Тихоокеанских военно-воздушных сил США, а также ВМС и ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая. По итогам консультаций Индо-Тихоокеанское командование ВС США сообщало, что американские и китайские военные обсуждали соблюдение безопасности в море и воздухе и стандартов профессионального поведения, а также "рассмотрели важные для безопасности события".

В четверг на пресс-конференции Минобороны КНР полковник Тань Кэфэй подверг критике действия США в регионе.

"Коренная причина проблем между Китаем и США с морской и воздушной безопасностью - это американские корабли и военные самолеты, которые проводят долговременные, интенсивные разведывательные операции и замеры поблизости; проводят имеющие целевую направленность учения, а также часто посягают на права (Китая - ИФ) и осуществляют провокационные действия в морях и воздушном пространстве возле Китая", - приводит его слова еженедельник.

Он подчеркнул, что прекращение США подобной активности является безусловным решением проблем в сфере безопасности между Китаем и США.

Также он выразил неприятие Пекина в связи с подписанием президентом США Джо Байденом оборонного бюджета США на 2022 год размером в $768,2 млрд. По данным Newsweek, бюджет предусматривает улучшение оснащения американских военных в тихоокеанском регионе, требует от Пентагона составить серию докладов о военной и дипломатической стратегии Китая в мире. Всего Китай упомянут в документе более 130 раз.

В свою очередь Тань Кэфэй назвал этот документ "наполненным ментальностью "холодной войны" и идеологической ангажированностью", содержащим "беспочвенные обвинения" в адрес политики Пекина в отношении Тайваня и Синьцзян-Уйгурского автономного района. Он отметил, что документ подрывает доверие между Китаем и США, а сейчас отношения двух стран - на государственном уровне и на военном уровне - находятся в "опасной точке".