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Финансы 30.12.2021 22:15

ЦБА продлил до 2023г период бесплатного пользования Системой мгновенных платежей

Центральный банк Азербайджана принял решение продлить период бесплатного пользования Системой мгновенных платежей (СМП), говорится в сообщении ЦБА.

«Принимая во внимание поддержку мер по расширению охвата СМП, а также продолжающееся стимулирование населения и хозяйствующих субъектов к использованию возможностей системы, ЦБ принял решение о продлении льготного периода по тарифам для пользования СМП до 1 января 2023 года», - отмечается в сообщении.

Ранее пользование СМП было бесплатным до 1 января 2022 года.

В настоящее время в платформу СМП интегрированы 20 банков, Государственное казначейское агентство Минфина Азербайджана и ООО Azerpocht. В будущем продолжатся работы по расширению области применения системы, а также по увеличению диапазона цифровых решений, доступных пользователям.

Система была запущена в полном режиме с 1 октября 2020 года. Запуск СМП позволяет осуществлять платежные операции в течение 5-10 секунд. Ее разработкой занималась швейцарская "CMA Small Systems AB".

СМП позволяет осуществлять платежные операции между физическими лицами, предприятиями и государственными учреждениями 24/7/365 через банковские счета с использованием упрощенных идентификаторов (FIN-код, Идентификационный номер налогоплательщика (VOEN), номер мобильного телефона, электронная почта), а деньги немедленно отражаются на банковском счете получателя.

Х.Насирзаде


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Тэги: ЦБА, СМП, ПРОДЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]