ЦБА продлил до 2023г период бесплатного пользования Системой мгновенных платежей

Центральный банк Азербайджана принял решение продлить период бесплатного пользования Системой мгновенных платежей (СМП), говорится в сообщении ЦБА.
«Принимая во внимание поддержку мер по расширению охвата СМП, а также продолжающееся стимулирование населения и хозяйствующих субъектов к использованию возможностей системы, ЦБ принял решение о продлении льготного периода по тарифам для пользования СМП до 1 января 2023 года», - отмечается в сообщении.
Ранее пользование СМП было бесплатным до 1 января 2022 года.
В настоящее время в платформу СМП интегрированы 20 банков, Государственное казначейское агентство Минфина Азербайджана и ООО Azerpocht. В будущем продолжатся работы по расширению области применения системы, а также по увеличению диапазона цифровых решений, доступных пользователям.
Система была запущена в полном режиме с 1 октября 2020 года. Запуск СМП позволяет осуществлять платежные операции в течение 5-10 секунд. Ее разработкой занималась швейцарская "CMA Small Systems AB".
СМП позволяет осуществлять платежные операции между физическими лицами, предприятиями и государственными учреждениями 24/7/365 через банковские счета с использованием упрощенных идентификаторов (FIN-код, Идентификационный номер налогоплательщика (VOEN), номер мобильного телефона, электронная почта), а деньги немедленно отражаются на банковском счете получателя.
Х.Насирзаде
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