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Дальнее зарубежье 30.12.2021 23:30

США обеспокоены запуском иранской ракеты в космос; намерены добиться возрождения СВПД

Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с запуском Ираном в космос ракеты с исследовательским оборудованием и опасается, что это поможет развитию ракетной программы Тегерана, сообщили в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление представителя госдепа США.

"Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены разработкой Ираном космических ракет-носителей, это вызывает существенные опасения по поводу распространения (оружия массового поражения - ИФ)", - приводят СМИ выдержки из ее заявления.

Сообщается, что при этом США все еще намерены добиться восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Мы стремимся к взаимному возвращению к полному соблюдению этой сделки", - заявили в госдепе.

Ранее в четверг иранские власти объявили о запуске в космос ракеты с исследовательским оборудованием. Представитель министерства обороны Ирана Ахмад Хосейни пояснил, что речь шла о ракете-носителе легкого класса "Симург", задача которой заключалась в доставке в космос трех исследовательских аппаратов.

При этом агентство Associated Press отмечало, что на данный момент неясно, удалось ли вывести эти аппараты на орбиту.

Как правило, иранские запуски ракет в космос вызывают осуждение со стороны США, считающих, что под видом освоения космоса Иран испытывает технологии, нужные ему для баллистических ракет. В Тегеране же утверждают, что имеют полное право на освоение ракетных технологий и на компромиссы с США по этой теме не пойдут.

Запуск ракеты в космос прошел на фоне проходящих в Вене переговоров по иранской ядерной проблеме. Сейчас переговорщики ушли на перерыв по причине новогодних праздников. Ожидается, что переговоры возобновятся 3 января.

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Тэги: США, ИРАН, РАКЕТА, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]