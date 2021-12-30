США обеспокоены запуском иранской ракеты в космос; намерены добиться возрождения СВПД

Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с запуском Ираном в космос ракеты с исследовательским оборудованием и опасается, что это поможет развитию ракетной программы Тегерана, сообщили в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление представителя госдепа США.

"Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены разработкой Ираном космических ракет-носителей, это вызывает существенные опасения по поводу распространения (оружия массового поражения - ИФ)", - приводят СМИ выдержки из ее заявления.

Сообщается, что при этом США все еще намерены добиться восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Мы стремимся к взаимному возвращению к полному соблюдению этой сделки", - заявили в госдепе.

Ранее в четверг иранские власти объявили о запуске в космос ракеты с исследовательским оборудованием. Представитель министерства обороны Ирана Ахмад Хосейни пояснил, что речь шла о ракете-носителе легкого класса "Симург", задача которой заключалась в доставке в космос трех исследовательских аппаратов.

При этом агентство Associated Press отмечало, что на данный момент неясно, удалось ли вывести эти аппараты на орбиту.

Как правило, иранские запуски ракет в космос вызывают осуждение со стороны США, считающих, что под видом освоения космоса Иран испытывает технологии, нужные ему для баллистических ракет. В Тегеране же утверждают, что имеют полное право на освоение ракетных технологий и на компромиссы с США по этой теме не пойдут.

Запуск ракеты в космос прошел на фоне проходящих в Вене переговоров по иранской ядерной проблеме. Сейчас переговорщики ушли на перерыв по причине новогодних праздников. Ожидается, что переговоры возобновятся 3 января.