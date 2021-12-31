Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу назвал бессмысленным объявленный британскими властями дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине.
"Бойкоты, в целом, исторически неграмотны и интеллектуально нечестны. Политический бойкот, откровенно говоря, бессмыслен", - заявил Коу британским СМИ.
Как сообщалось, Лондон присоединился к дипломатическому бойкоту пекинской Олимпиады, который ранее объявили США, Австралия, Канада и ряд других государств в знак протеста против "нарушений прав человека в китайском Синьцзяне", в котором они обвиняют власти КНР.
"Это не значит быть апологетом стран, в которых не соблюдаются стандарты в области прав человека(...). Я не беззаботен и не бесцеремонен в отношении прав человека. Я отношусь к ним очень серьезно", - отметил Коу.
Однако он добавил, что "в долгосрочной перспективе (бойкотами - ИФ) действительно можно добиться многого". Коу отметил, что всегда есть непредвиденные последствия. По мнению президента легкоатлетической ассоциации, сами спортсмены больше всего страдают от бойкотов.
Дипломатический бойкот означает, что чиновники из стран, объявивших о таком решении, на Олимпийских играх присутствовать не будут, но спортсмены примут участие в соревнованиях.
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