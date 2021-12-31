Западный военный округ (ЗВО) осуществил в 2021 году семь учебных пусков усовершенствованных баллистических ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", сообщила пресс-служба округа в пятницу.

"Всего в 2021-м учебном году ракетными бригадами округа проведено семь пусков баллистических ракет с улучшенными характеристиками из ОТРК "Искандер-М", - цитирует пресс-служба ЗВО начальника ракетных войск и артиллерии Александра Драговаловского.

Пуски прошли на военных полигонах в Астраханской, Нижегородской и Ленинградской областях, сообщили в пресс-службе.

В ЗВО заявили, что в 2022 году планируется провести новые учебные стрельбы из комплекса "Искандер-М", в том числе, крылатыми ракетами.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера" не нарушала ДРСМД.