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СНГ 31.12.2021 09:26

Западный военный округ сообщил об учебных пусках усовершенствованных баллистических ракет комплекса "Искандер-М"

Западный военный округ (ЗВО) осуществил в 2021 году семь учебных пусков усовершенствованных баллистических ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", сообщила пресс-служба округа в пятницу.

"Всего в 2021-м учебном году ракетными бригадами округа проведено семь пусков баллистических ракет с улучшенными характеристиками из ОТРК "Искандер-М", - цитирует пресс-служба ЗВО начальника ракетных войск и артиллерии Александра Драговаловского.

Пуски прошли на военных полигонах в Астраханской, Нижегородской и Ленинградской областях, сообщили в пресс-службе.

В ЗВО заявили, что в 2022 году планируется провести новые учебные стрельбы из комплекса "Искандер-М", в том числе, крылатыми ракетами.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера" не нарушала ДРСМД.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, "ИСКАНДЕР", ПУСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]