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Здравоохранение 31.12.2021 10:08

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 286,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы выросло до 286 млн 515 тыс. 43, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 429 тыс. 595 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлен 54 млн 252 тыс. 641 инфицированный COVID-19. Число летальных исходов составило 824 тыс. 343.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 838 тыс. 804, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 481 тыс. 80 человек.

На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразился 22 млн 281 тыс. 649 человек, из них умерли 619 тыс. 249.

Портал Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 698,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 533 человека, Индии - 344, Бразилии - 2 тыс. 882.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]