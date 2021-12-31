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Туризм 31.12.2021 10:21

Вылет самолета из Екатеринбурга в Анталию задерживается более чем на сутки

Пассажиры самолета авиакомпании Azur Air более суток ожидают вылет из Екатеринбурга в Анталию, сообщает в пятницу пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, на рейс ZF-9695 зарегистрировано 243 пассажира, из них 55 детей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово, вылет задерживается по решению авиакомпании. "С пассажирами работают представители авиаперевозчика", - отметил представитель аэропорта.

По информации транспортной прокуратуры, в связи с многочасовой задержкой в Кольцово выехал Свердловский транспортный прокурор и организовал мобильную приемную граждан.

Согласно данным онлайн табло аэропорта, вылет самолета по маршруту Екатеринбург-Анталия должен был состояться 30 декабря в 6:30 местного (4:30 по бакинскому времени).

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Тэги: РОССИЯ, УРАЛ, РЕЙС, ЗАДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]