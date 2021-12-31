На Украине четвертый день подряд увеличивается суточный прирост коронавируса

На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 7 029 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 8 609 человек, 209 умерли, сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

"За сутки 30 декабря в Украине: зафиксировано 7 029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 404, медработников - 185); 101 705 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 065 человек, вторую дозу - 72 834 человека, дополнительную дозу получили 578 человек, бустерную дозу - 1228 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано - 1 578 человек; летальных исходов - 209; поправилось - 8 609 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

В информации отмечается, что уже 47,3% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 44,1% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции.

Днем ранее, 30 декабря сообщалось о 5 930 новых подтвержденных случаях COVID-19, 29 декабря - о 5 454, 28 декабря - о 2 248, 27 декабря - о 1 864, 26 декабря - о 2 810, 25 декабря - о 5 276, 24 декабря - о 6 647.

За все время пандемии на Украине заболели 3 млн 667 тыс. 649 человек, выздоровели 3 млн 468 тыс. 858 человек; летальных исходов - 95 тыс. 899.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 млн 698 тыс. 234 человека, из них получили первую дозу - 14 млн 698 тыс. 232 человека, получили две дозы - 13 млн 698 тыс. 387 человек, получили дополнительную дозу - 3 880 человек, бустерную дозу - 4 900 человек. В общей сложности проведено 28 млн 405 тыс. 399 прививок.