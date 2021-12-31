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Дальнее зарубежье 31.12.2021 11:55

Байден предупредил Путина о готовности решительно отреагировать в случае нападения РФ на Украину, призвал к деэскалации - Белый дом

Американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным предупредил его о готовности США и их союзников принять решительные меры в случае нападения России на Украину, сообщает Белый дом.

"Президент ясно дал понять, что Соединённые Штаты и их союзники и партнеры решительно отреагируют, если Россия предпримет дальнейшие шаги по вторжению на Украину", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, Байден призвал Путина снизить напряженность обстановки вблизи Украины.

Это уже второй разговор американского и российского шиберов за месяц. Первый прошёл 7 декабря в режиме видеоконференции. Лидеры обсудили двусторонние отношения, вопросы стратстабильности, кибербезопасности, а также ситуацию вокруг Украины и расширение НАТО на восток.

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Тэги: США, РОССИЯ, МЕРЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]