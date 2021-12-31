Байден предупредил Путина о готовности решительно отреагировать в случае нападения РФ на Украину, призвал к деэскалации - Белый дом

Американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным предупредил его о готовности США и их союзников принять решительные меры в случае нападения России на Украину, сообщает Белый дом.

"Президент ясно дал понять, что Соединённые Штаты и их союзники и партнеры решительно отреагируют, если Россия предпримет дальнейшие шаги по вторжению на Украину", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, Байден призвал Путина снизить напряженность обстановки вблизи Украины.

Это уже второй разговор американского и российского шиберов за месяц. Первый прошёл 7 декабря в режиме видеоконференции. Лидеры обсудили двусторонние отношения, вопросы стратстабильности, кибербезопасности, а также ситуацию вокруг Украины и расширение НАТО на восток.