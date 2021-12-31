Разговор Путина и Байдена носил откровенный и деловой характер, был полезен обеим сторонам - Кремль

Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена был полезен обеим сторонам, считают в Кремле.
"В целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам. Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Там напомнили, что главной темой беседы стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.
"Владимир Путин дал подробные пояснения принципиальных подходов, заложенных в основу российских проектов Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки и Соглашения Российской Федерации с государствами-членами Организации Североатлантического договора. Подчеркнуто, что результатом совместной работы должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ. Акцентировано, что безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности", - отмечается в сообщении.
"Выражена обоюдная готовность к серьезному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам. Подтверждено, что переговоры состоятся сначала в Женеве 9-10 января, а затем в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января - начнутся дискуссии и в ОБСЕ. Президенты договорились держать под личным контролем ход дискуссий на упомянутых переговорных треках и особенно в двустороннем формате - с прицелом на скорейшее достижение конкретных результатов", - говорится в нем.
В Кремле отметили, что в этом контексте Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.
"С российской стороны был дан исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Джозефом Байденом вариант принятия "масштабных" санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В частности, сказано, что это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений", - сообщает пресс-служба.
Президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями.
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